Лучшего командира десантного батальона ССО по полевой выучке определят в ВС Беларуси

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего командира десантного батальона (подразделения), отряда специального назначения ССО по полевой выучке определят в ВС Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Состязания проходят на базе 38 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко.

Мероприятие проводится с целью повышения уровня профессионально-должностной подготовки командиров батальонов, а также совершенствования их полевой выучки.

Во время состязания военнослужащие продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки по таким дисциплинам, как тактическая, разведывательная, инженерная, физическая, воздушно-десантная, огневая подготовка, а также подготовка по связи и топографии.-0-