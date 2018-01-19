Лучшего командира десантного батальона ССО по полевой выучке определят в ВС Беларуси

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего командира десантного батальона (подразделения), отряда специального назначения ССО по полевой выучке определят в ВС Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Состязания проходят на базе 38 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Денисенко.
Мероприятие проводится с целью повышения уровня профессионально-должностной подготовки командиров батальонов, а также совершенствования их полевой выучки.
Во время состязания военнослужащие продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки по таким дисциплинам, как тактическая, разведывательная, инженерная, физическая, воздушно-десантная, огневая подготовка, а также подготовка по связи и топографии.-0-
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