14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших врачей Беларуси по итогам 2017 года назвали в Минске. Торжественная церемония прошла сегодня во Дворце Республики в преддверии Дня медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: доступность и качество медуслуг гарантированы всем гражданам Беларуси "Вы нашли призвание в одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, выбрав благородный путь - помогать людям, ежедневно бороться за здоровье и жизни пациентов, проявлять терпение и милосердие по отношению к каждому", - подчеркнуто в поздравлении Александра Лукашенко.

Лучших в своей профессии выбирали в пяти номинациях. Заведующая педиатрическим участковым отделением №1 Бобруйской городской детской поликлиники №1 Светлана Прокопович стала победителем в номинации "Врач-педиатр". Лучший врач-терапевт Ирена Горбацевич работает в поликлинике Березинской центральной районной больницы.

Победы в номинации "Врач-хирург" удостоен заведующий лабораторией патологии суставов и спортивной травмы РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Мурзич, в номинации "Врач-акушер-гинеколог" - заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2 Минска Сергей Васильев. Лучшим врачом общей практики признана заведующая Сеньковщинской амбулаторией Слонимской ЦРБ Светлана Антончик. Также вручены дипломы лауреатов конкурса I, II и III степени.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения награждены представители средств массовой информации, в том числе корреспондент Белорусского телеграфного агентства Светлана Василевская. Такой оценки журналисты удостоены за плодотворную творческую деятельность, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики по популяризации здорового образа жизни, всестороннее освещение медицинской тематики.

По случаю профессионального праздника медработников министр здравоохранения Валерий Малашко отметил: "В нашей работе нет выходных и праздников. Каждую минуту мы грамотно и квалифицировано оказываем медицинскую помощь, помогаем родиться на свет и спасаем жизни".

"Руководство страны высоко ценит труд каждого из вас, поэтому даны поручения на повышение заработной платы, создание достойных условий труда. Обеспечено 100-процентное выделение государственного финансирования всех госпрограмм", - сказал министр.

Система здравоохранения была и остается одной из самых важных отраслей социальной сферы. По словам министра, от слаженной работы 40 тыс. врачей и 115 тыс. специалистов со средним медицинским образованием зависит здоровье и жизнь каждого человека. Практическому здравоохранению помогают почти 400 докторов и более 1,6 тыс. кандидатов наук.

От имени правительства и себя лично с профессиональным праздником медработников поздравил заместитель премьер-министра Василий Жарко.-0-

Фото Максима Гучека