Лучшим репортером конкурса "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим репортером ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко. Ей вручена статуэтка - символ конкурса "Золотая Литера" на церемонии чествования победителей и лауреатов творческого состязания, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Савко - редактор отдела политической и социальной информации Главной редакции информации БЕЛТА. В прошлом году она стала лауреатом конкурса в персональной номинации "Лучший обозреватель".

Вадим Гигин вручает награду Светлане Савко

Обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси УП "БЕЛТА" Михаил Матиевский отмечен дипломом в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики". Фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску редакции визуальной информации БЕЛТА Оксана Манчук получила диплом как "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств". Молодой фотожурналист стала лауреатом "Золотой Литеры" во второй раз.

Газета "7 дней", издаваемая БЕЛТА, получила статуэтку за проект "Награды суверенной Беларуси" в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики".

Белорусское телеграфное агентство традиционно участвует в профессиональном конкурсе, и ежегодно его журналисты и проекты становятся обладателями наград и дипломов. Это свидетельствует о высоком профессионализме сотрудников БЕЛТА, чьей главной задачей является подготовка оперативных и достоверных новостей о событиях в стране и мире.

Основные цели конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.

Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-