Лучшую группу военной комендатуры по полевой выучке определят в ВС Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси определят лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Состязание пройдет 17-25 мая под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Дмитрия Стрешинского на базе кинологического центра ВС и Брестской военной комендатуры. В нем примут участие подразделения Минской, Барановичской, Бобруйской, Борисовской, Брестской и Гродненской военных комендатур.

В соответствии с программой соревнования участникам предстоит выполнить нормативы по предметам боевой подготовки, упражнения учебных стрельб из штатного оружия, продемонстрировать навыки в задержании военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием, а специалистам служебного собаководства групп (специальных), к тому же, получить оценки за общий и специальный курсы дрессировки служебных собак.

"Основными целями состязания являются совершенствование уровня полевой выучки, обобщение и распространение передового опыта обучения. По их результатам будет оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы в целом", - отметили в военном ведомстве.-0-