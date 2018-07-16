Марадона хотел бы познакомиться с Лукашенко

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона хотел бы познакомиться с Президентом Беларуси. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, я хотел бы с ним познакомиться. У меня очень большие воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро, Ортеге. Также я знаю Путина. И теперь хочу сделать фотографию с Лукашенко. Я надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком, и наш проект с "Динамо-Брест" будет полезен белорусскому футболу", - сказал председатель правления ФК "Динамо-Брест".

Он отметил, в каждой стране - свой футбол, и это еще раз доказал завершившийся мундиаль. "В каждой стране, каждом регионе - свой тип игры. Я считаю, что мы должны быть сильнее ментально и физически. Я хочу сделать шаг вперед вместе с клубом, чтобы он улучшался день ото дня. Мы постараемся сделать команду, которая сможет бороться за лучшие места, чтобы вся Беларусь могла ею гордиться", - подчеркнул Диего Марадона.

После пресс-конференции он намерен посетить матч высшей лиги чемпионата Беларуси, во время которого встретятся его подопечные и солигорский "Шахтер".-0-