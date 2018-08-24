МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как будет формироваться стоимость школьных обедов. Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, утверждена постановлением МАРТ от 13 августа 2018 года №66, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Инструкция принята, чтобы обеспечить единые подходы в области ценообразования: для всех учреждений образования, в том числе общего среднего, по всей республике устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки.
"Установление единой максимальной надбавки и наценки в учреждениях общего среднего образования позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Предельные максимальные торговые надбавки устанавливаются к отпускной цене, что исключает возможность необоснованного завышения цен на сырье при приобретении продукции через оптовое звено", - отметили в пресс-службе МАРТ.
Кроме того, инструкцией предусмотрена дифференциация размера предельной максимальной торговой надбавки и наценки в зависимости от использования учреждением образования средств бюджета.
Предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам на товары, которые используются в качестве сырья для производства питания,
в школах, гимназиях и лицеях независимо от источника финансирования устанавливаются в размере 20%, в других в учреждениях образования - 20% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 30% (без привлечения бюджета).
Предельные максимальные наценки в школах, гимназиях и лицеях независимо от источника финансирования составят 40%, в других учреждениях образования - 40% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 50% (без привлечения бюджета).
Как сообщалось, Министерству антимонопольного регулирования и торговли в этом году передали полномочия по регулированию цен и наценок на общепит в учреждениях образования. Раньше это было в компетенции облисполкомов и Мингорисполкома. Причиной принятия такого решения стало выявление многочисленных нарушений порядка формирования цен.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.368 BYN
|2.378 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.013 BYN
|3.02 BYN