МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как будет формироваться стоимость школьных обедов. Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, утверждена постановлением МАРТ от 13 августа 2018 года №66, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция принята, чтобы обеспечить единые подходы в области ценообразования: для всех учреждений образования, в том числе общего среднего, по всей республике устанавливаются единые предельные максимальные торговые надбавки и наценки.

"Установление единой максимальной надбавки и наценки в учреждениях общего среднего образования позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Предельные максимальные торговые надбавки устанавливаются к отпускной цене, что исключает возможность необоснованного завышения цен на сырье при приобретении продукции через оптовое звено", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Кроме того, инструкцией предусмотрена дифференциация размера предельной максимальной торговой надбавки и наценки в зависимости от использования учреждением образования средств бюджета.

Предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам на товары, которые используются в качестве сырья для производства питания,

в школах, гимназиях и лицеях независимо от источника финансирования устанавливаются в размере 20%, в других в учреждениях образования - 20% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 30% (без привлечения бюджета).

Предельные максимальные наценки в школах, гимназиях и лицеях независимо от источника финансирования составят 40%, в других учреждениях образования - 40% (при организации питания с использованием бюджетных средств) и 50% (без привлечения бюджета).

Как сообщалось, Министерству антимонопольного регулирования и торговли в этом году передали полномочия по регулированию цен и наценок на общепит в учреждениях образования. Раньше это было в компетенции облисполкомов и Мингорисполкома. Причиной принятия такого решения стало выявление многочисленных нарушений порядка формирования цен.-0-