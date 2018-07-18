Мастер, умевший изображать тишину. В галерее "Арт-Хаос" минского ТРЦ "Дана Молл" открывается выставка "Невесомые крылья"

В художественной галерее "Арт-Хаос", расположенной в крупнейшем в Беларуси торгово-развлекательном центре "Дана-Молл", завтра, 19 июля, в 17.00 откроется выставка живописи Евгения Иванешко "Невесомые крылья". Новый творческий проект известной в стране художественной галереи уже сумел привлечь внимание знающей публики - мастер известен искренностью и камерностью своего творчества. Так что на открытии выставки ожидается аншлаг!

Евгений Иванешко - белорусский художник, живописец, который ушел из жизни в 2013 году в возрасте 77 лет. А в экспозицию "Невесомые крылья" вошли его работы периода самого активного творчества, сделанные в 60-80-е годы минувшего столетия.

В экспозицию "Невесомые крылья" вошли работы Евгения Иванешко, сделанные в 60-80-е годы минувшего столетия

По словам куратора выставки искусствоведа Никиты Толстого, на протяжении всей своей жизни художник нередко обращался к жанру натюрморта, сочетая его с элементами пейзажа или интерьера. "Но от натюрморта в обычном понимании жанра эти работы отличает глубокое символико-аллегорическое и философское содержание", - считает специалист.

А особое внимание привлекают пейзажные работы Евгения Иванешко, которые проникнуты неуловимым мягким лиризмом.

Пейзажные работы Евгения Иванешко

Как рассказал Никита Толстых, мастер любил бывать на русском Севере: на реке Печоре и Соловках, в Карелии и на Алтае. Он восторгался дикой красотой природы и гармонией мест, где нет "человека цивилизованного". "Поэтому стоят и глухо шумят на безлюдных картинах леса, плавится ртутью круглое озеро, окруженное непроницаемой стеной леса, вздымаются и опускаются пригорки с россыпями багряных, золотых и яшмовых деревьев", - отметил искусствовед.

Несомненно, что ценителям изобразительного искусства, а также всем, кто следит за событиями культурной жизни столицы, выставку "Невесомые крылья" стоит взять на заметку!

Напомним, что галерея "Арт Хаос" работает для посетителей без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.