Матвиенко: все памятники павшим в борьбе с фашизмом нужно объявить всемирным мемориалом

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Федерации Федерального собрания России выступил с инициативой объявить всемирным мемориалом все памятники павшим бойцам в борьбе с фашизмом. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ рассказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, сообщает БЕЛТА.

"Совет Федерации выступил с такой инициативой - все памятники павшим бойцам в борьбе с фашизмом - объявить всемирным мемориалом. И мы хотим такую инициативу внести в Организацию Объединенных Наций. Надеемся на поддержку белорусских партнеров", - проинформировала спикер.

Валентина Матвиенко отметила огромный вклад белорусского народа в победу во Второй мировой войне. "Хочется сказать слова благодарности белорусскому народу за то, что они так бережно, свято сохраняют память о воинах, павших в годы Второй мировой войны. Вы посмотрите, что происходит - пытаются переписать историю этой войны, сносятся памятники воинам, положившим свои жизни за освобождение Европы", - добавила она.

Говоря о V Форуме регионов Беларуси и России, который прошел 10-12 октября в Могилеве, спикер подчеркнула, что этот форум стал самым масштабным и представительным, поскольку в нем приняли участие главы государств. Своим участием они подчеркивают значение межрегионального сотрудничества, его роль в Союзном государстве. Форум стал площадкой для расширения договорно-правовой базы. "Подписание коммерческих договоров можно было бы осуществить и в рабочем режиме. Но подписание контрактов на форуме в присутствии председателей верхних палат открывает зеленую улицу, но в то же время появляется и больше ответственности. Мы будем следить за качеством, глубиной наполнения этих соглашений, расширением их возможностей, но не только в экономической сфере. Не меньшее значение имеет гуманитарная сфера и мы будем уделять этому еще больше внимания", - констатировала Валентина Матвиенко.

По ее словам, в рамках Союзного государства взаимовыгодное сотрудничество России и Беларуси развивается во всех сферах, носит многоплановый характер. "На наш взгляд, и мы с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем согласились, что нужно вовлекать как можно больше граждан в это сотрудничество, молодежи, общественных организаций, расширять его рамки. В итоге самым удачным форматом после пяти лет, мы можем это утверждать, оказался Форум регионов. Такое сотрудничество лишено избыточного бюрократизма, формализма", - сказала спикер.

Валентина Матвиенко отметила высокий уровень организации Форума регионов и поблагодарила белорусскую сторону гостеприимство и новые подходы. Особо впечатлила спикера выставка-ярмарка ремесел "Город мастеров". "Не ожидала, что это будет настолько масштабно. Мы увидели такое многоцветье культур, траций и обрядов, как с российской, так и с белорусской стороны. Мы еще раз убедились, как наши страны богаты талантами, как хранят традиции", - резюмировала она.-0-