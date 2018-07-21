МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи - Ващенко

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи. Об этом сегодня на праздновании 165-летия пожарной службы заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр констатировал, что все лучшее, что было создано, используется в работе МЧС. "Для решения тех задач, которые возложены на наше министерство, созданы два десятка всевозможных служб. Но основа и база - это пожарная служба, и мы ей по праву гордимся, - подчеркнул он. - МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи, которые могут возникнуть в той или иной ситуации". Владимир Ващенко отметил, что глава государства уделяет огромнейшее внимание миру, стабильности и безопасности в целом, и в частности развитию службы МЧС.

Празднование Дня пожарной службы напоминает о героизме тех, кто стоял у ее истоков. "Праздник - дань истории, дань тем людям, которые создавали службу в далеком 1853 году. Они заложили основы, традиции, которые мы сегодня свято чтим. И, конечно, их пример мужества, службы по ликвидации пожаров и спасению людей - яркий пример служения Родине", - сказал министр.

На праздновании в Минске гости сегодня после наземного и воздушного парада МЧС у площади Победы могут познакомиться с выставленной в парке Горького аварийно-спасательной техникой, там проходит концерт и водный парад. Для детей спасатели подготовили конкурсы и викторины. Их участники смогут не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно будет обменять на сувениры и сладкие призы.

В специальном разделе сайта МЧС, посвященном 165-летию пожарной службы Беларуси (112.by/165), можно увидеть подготовленную к празднику фотогалерею, узнать историю пожарного дела. Также в разделе любой человек может поинтересоваться, где и когда в его городе пройдут праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы - присутствует специальная карта с координатами всех точек празднования, всего их 112. Каждый может оставить и свое поздравление спасателям.

165 лет назад, 25 июля 1853 года, Минская городская дума и губернское правление рассмотрели вопрос "О новом устройстве в Минске пожарной команды и утверждении штата оной". Поскольку именно с этого времени организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, этот день (25 июля) был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-