МЧС призывает избегать стихийных мест купания в Крещение

Во время крещенского купания. Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС призывает избегать стихийных мест купания во время празднования Крещения, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского отряда специально назначения МЧС Игорь Зарембо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо избегать стихийных мест купания, делать это в организованных местах, оценивать свое состояние здоровья, исключать купание в нетрезвом виде. Также надо вести себя организованно и выполнять рекомендации, которые будут даны на месте, - отметил Игорь Зарембо. - В рамках подготовки к празднованию Крещения во всех определенных местными властями подразделениях МЧС спасатели будут привлекаться для обеспечения безопасности граждан наряду с работниками здравоохранения и МВД".

Он также рассказал, что более 1,8 тыс. спасателей прошли обучение по программе "спасатель-пловец", а МЧС тесно взаимодействует с ОСВОД в вопросах профилактики и при поисково-спасательных работах.-0-