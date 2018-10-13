МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям 12 октября провело показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Учения прошли на базе филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" УГЗ МЧС. В качестве наблюдателей выступили представители республиканских органов государственного управления, а также участники миссии EPREV - эксперты МАГАТЭ.

По тактическому замыслу учений был выбран невероятный вариант развития событий, при котором на одном из блоков БелАЭС произошла тяжелая авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения. "Действия в рамках учений разворачивались сразу на 9 площадках, каждая из которых предусматривала отдельный сценарий: тушение пожара и восстановление электроснабжения, ликвидацию горения резервуаров с нефтепродуктами, загорание в лесах, поисково-спасательные работы, ДТП на железной дороге, дезактивацию и дозиметрический контроль, а также работу мобильного медицинского пункта", - рассказали в пресс-службе.

Цель учений - проверка готовности элементов информационно-управляющей системы, сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка на практике первоочередных аварийно-спасательных работ при ядерных или радиационных авариях, а также повышение уровня профессиональной подготовки работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, по 20 октября в Беларуси работает миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. Делегация посетит БелАЭС, Госатомнадзор МЧС, Госпромнадзор МЧС, Минприроды, Минэнерго, подразделения МЧС (Республиканский отряд специального назначения, ГААСУ "Авиация", НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, Островецкое районное подразделение МЧС) и другие организации. По результатам визита миссия МАГАТЭ представит финальный отчет.-0-