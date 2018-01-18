Медики рекомендуют отказаться от окунания в прорубь на Крещение пожилым людям и детям

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым людям и детям рекомендуется отказаться от окунания в прорубь на Крещение, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Мазолевский.

Внезапное экстремальное воздействие низких температур - это критическая ситуация для человеческого организма. При окунании в ледяную прорубь включаются механизмы выживания, подержания жизнедеятельности. Не все люди в силу своего состояния здоровья способны выдержать такое воздействие. Особенно опасно это тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

"Если у человека проблемы с коронарными артериями сердца, внезапное воздействие низких температур может привести к их спазму, тромбозу и развитию, например, инфаркта миокарда. В результате может наступить смерть, поэтому пожилым людям нужно хорошо подумать, стоит ли окунаться в прорубь", - сказал Дмитрий Мазолевский.

Категорически не следует купаться в мороз маленьким детям. У них, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Общее переохлаждение может развиться очень быстро. Да и последствия могут быть самые серьезные - ребенок может заболеть пневмонией, ангиной, отитом.

У относительно здоровых людей кратковременное воздействие холодной воды при ее нынешней температуре не должно вызвать местную холодовую травму - отморожение.

Чтобы избежать отморожения стоп, к проруби стоит подходить в обуви. После окунания нужно как можно быстрее вытереться и надеть теплую обувь, одежду, шапку. После этого желательно выпить горячего питья, не содержащего алкоголя. Лучше всего подойдет чай, в меньшей степени кофе. "Если после этого у человека отсутствует чувствительность в пальцах рук и стоп, и она не восстанавливается в течение ближайших минут, целесообразно обратиться в лечебное учреждение: вероятно, начинает развиваться отморожение", - сказал Дмитрий Мазолевский.

В принципе, если здоровый человек грамотно подойдет к окунанию, не станет долго ходить босиком по снегу, льду, сразу же вытрется полотенцем, быстро оденется, то проблем быть не должно. "По крайней мере, за мои 19 лет работы к нам зимой никто не был доставлен на машине скорой помощи, не было и самостоятельных обращений по поводу отморожений после крещенских купаний", - отметил заведующий ожоговым отделением.

Тем не менее, медики не рекомендуют погружаться в прорубь без предварительной подготовки. Готовить организм к купанию в проруби стоит начать заранее - практиковать обливание холодной водой сначала частей тела, потом всего организма. Лишь потом возможно окунание в прорубь.-0-