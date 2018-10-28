Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси изменится - Турчин

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси изменится. Такая информация прозвучала в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Руководит ее работой Александр Турчин. По его словам, сумма налога останется прежней, а механизм взимания изменится. "Принцип: ездишь - плати. Если выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины. Минимальный период - месяц. Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент - порядка 80% от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра", - сказал первый вице-премьер.

Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года.-0-