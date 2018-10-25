"Мельница моды-2019" стартует 26 октября

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото "Мельница моды - 2019" стартует в Минске 26 октября встречей с белорусскими дизайнерами, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

"Старт форуму даст установочный обучающий семинар для дизайнеров, во время которого состоится демонстрация коллекций победителей и призеров предыдущего фестиваля-конкурса, а также будут обсуждены стратегии продвижения и развития товарных брендов и перспективы дальнейшей деятельности. Мастер-классы для молодых дизайнеров проведут известные белорусские модельеры Эльвира Жвикова, Людмила Лабкова и многократный победитель и призер "Мельницы моды" Татьяна Тур", - рассказали в центре.

Кроме того, на семинаре будет презентована продукция предприятий концерна "Беллегпром", в частности участники смогут ознакомиться с новинками тканей отечественного производства.

"Мельница моды" - это творческое состязание дизайнеров, моделей, фотографов, стилистов, которое проводится в три этапа с сентября по май. XXVIIІ Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото пройдет под девизом "Добро пожаловать в Беларусь - страну спорта и креатива", поскольку в 2019 году наша страна принимает II Европейские игры.

Организаторами творческого форума выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-