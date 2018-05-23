Новый мемориал в комплексе "Тростенец" откроется в июне

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый мемориал в комплексе "Тростенец" под Минском откроется в июне. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что события Второй мировой войны, трагедия которой отразилась практически на каждой белорусской семье, являются одним из наиболее сильных, если не самым сильным фактором, определяющим генетическую память и национальную идентичность белорусского народа.

"Зримым напоминанием об этом станет создание в мемориальном комплексе "Тростенец" под Минском, на месте бывшего гитлеровского концлагеря - самого крупного на территории Беларуси и всего бывшего СССР - нового мемориала", - сказал Владимир Макей.

Его откроют в конце июня в память о сотнях тысяч погибших в лагере жертвах нацизма. В мероприятии примут участие представители многих стран, в том числе из Израиля, Австрии, Германии, Польши, Чехии.-0-