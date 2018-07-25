Мероприятия Дня белорусской письменности будут посвящены теме малой родины

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, XXV День белорусской письменности, который принимает в этом году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова.

Открытие праздника состоится 2 сентября в 12.00 на главной площадке, которая разместится в городском парке.

Программа праздничных мероприятий включает торжественную церемонию награждения победителей Национальной литературной премии. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.

На традиционный международный круглый стол литераторов приглашены писатели из 15 стран.

Фестиваль книги и прессы начнет работать уже 1 сентября. Здесь будут книжные выставочные павильоны, тематические книжные площадки, экспозиции республиканских и региональных печатных СМИ. Во время проведения фестиваля гости праздника смогут встретиться с белорусскими литераторами, сотрудниками издательств и редакций печатных СМИ, посетить презентации книг и издательств, периодических изданий, стать зрителями выступлений художественных коллективов и белорусских исполнителей.

В День знаний также пройдет финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" и торжественное награждение победителей.

Ряд мероприятий будет посвящен 400-летию первого в мире "Букваря", изданного белорусами.

Также пройдут "Ивановские чтения" - научно-практическая конференция, организуемая Национальной академией наук Беларуси.

Частью Дня белорусской письменности традиционно является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.

В 2017 году День письменности принимал Полоцк.-0-