Меры по декриминализации некоторых наркопреступлений могут быть предприняты в этом году - МВД

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры в области декриминализации некоторых наркопреступлений могут быть предприняты в нынешнем году. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей Саладовников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти вопросы обсуждаются на государственном уровне. Не скажу, когда точно произойдут изменения, но на сегодняшний день законодательство совершенно. Тот рубеж, который был выстроен, правильный. Думаю, в текущем году будут какие-то изменения в области декриминализации", - сказал представитель МВД.

Он также прокомментировал процедуру применения условно-досрочного освобождения к осужденным по ч.1 ст.328 УК. "Процедура действует. В прошлом году по условно-досрочному освобождению было выпущено более 1 тыс. осужденных. Сюда вошли как осужденные по первой части 328 статьи УК, так и те, кто отбыл больше времени в местах лишения свободы", - отметил Андрей Саладовников.

По его словам, сейчас в Беларуси чуть более 4 тыс. человек, осужденных за распространение и хранение наркотиков, из них 92 несовершеннолетних.

Говоря о теме легализации марихуаны, представитель МВД поделился опытом своих бесед с приверженцами данной точки зрения. "Всегда любителей данных вопросов - взрослых - спрашиваю, разрешат ли они своим детям курить марихуану. Рук обычно не поднимают. Для меня же эта тема четкая и короткая: я против хождения наркотиков на территории Беларуси. Если разрешается по медицинским показаниям, то да, а если нет, то никаких наркотиков быть не должно", - подчеркнул Андрей Саладовников.

"Мы единственная страна в мире, которая выстроила правильный рубеж для непоступления новых психоактивных веществ и вообще наркотиков на территорию Беларуси. Нашим опытом делятся как на постсоветском пространстве, так и нам дают высокую оценку коллеги из Европы", - сказал представитель МВД.-0-