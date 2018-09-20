20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорологи определили, как изменится климат Беларуси в ближайшие десятилетия. Об этом идет речь в аналитической записке "Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата", которая размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Специалисты систематизировали информацию о климатических и агроклиматических условиях в Беларуси за период с 1989 по 2015 год. Согласно данным метеорологов, с 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений на протяжении последних почти 130 лет. За период с 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 градуса превысила климатическую норму. В 2015 году средняя годовая температура воздуха составила плюс 8,5 градусов, что на 2,7 градуса выше климатической нормы, и оказалась самой высокой за весь период наблюдений.

В результате потепления в Беларуси произошло изменение границ агроклиматических зон. Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образовалась новая, более теплая зона. Сейчас территория Беларуси разделена на четыре агроклиматические области: северную, центральную, южную и новую. Исследования показывают, что тенденция к изменению климата в сторону потепления в ближайшие десятилетия будет сохраняться.

Исследователи изучили несколько климатических моделей, чтобы спрогнозировать изменения климата. Авторы рассматривают два сценария: среднего антропогенного радиационного воздействия и жесткого. Второй сценарий оценивается как маловероятный.

В соответствии с первым сценарием, продолжительность теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам в среднем возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней. "А на крайнем юго-западе в районе Бреста средняя продолжительность такого периода составит 365 дней, то есть зимы не будет", - сказано в документе. Средние температуры в разные поры года вырастут на 1,6-2,4 градуса. Ожидается незначительное увеличение количества осадков осенью и зимой. Весной и летом их количество практически не изменится, но влагообеспеченность сельхозкультур летом снизится из-за повышения температуры воздуха.

Жесткий сценарий предполагает увеличение теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам на 54 дня. Средние температуры в разные поры года вырастут на 2,3-3,1 градуса. В этом случае летом из-за высоких температур и недостатка влаги засушливость территории будет возрастать, что потребует внесения изменений в технологии возделывания ряда сельхозкультур.

В ближайшие десятилетия в Беларуси ожидаются новые изменения границ агроклиматических зон."Центральная агроклиматическая область к 2030 году фактически распадется, а ее место займет бывшая южная область. При этом практически на всей территории Беларуси возможно будет возделывание кукурузы на зерно, подсолнечника. Новая агроклиматическая область продвинется далеко на север и займет место южной, а на юге страны появятся еще более теплые агроклиматические области", - говорится в аналитической записке.

Существенное изменение условий произрастания сельхозкультур потребует коррективов в практике ведения сельского хозяйства и учета при разработке стратегии развития сельхозпроизводства. В ряде районов на территории Беларуси могут сложиться более благоприятные условия для сельского хозяйства (в частности, растениеводства) по показателям обеспеченности теплом. Рост продуктивности может быть обеспечен за счет внедрения и расширения посевов более теплолюбивых и более урожайных культур. В то же время ожидается ухудшение показателей влагообеспеченности почв, повышение риска засух. Метеорологи отмечают, что аграриям нужно будет приспособиться как к положительным, так и к отрицательным последствиям климатических изменений.-0-