Международное научное сотрудничество в области релятивистской астрофизики обсудили в МИД

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял делегацию Международного центра релятивистской астрофизической сети (ICRANet, Икранет) во главе с директором центра профессором Ремо Руффини. Делегация посещает Минск для участия в международном научном симпозиуме, посвященном памяти известного ученого, уроженца Минска Якова Зельдовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили расширение международного научного сотрудничества в области релятивистской астрофизики, участие белорусских ученых в программах Икранет, проведение совместных исследований и мероприятий. Ремо Руффини выразил заинтересованность в официальном присоединении Беларуси к Икранет и открытии центром своего представительства в Минске.
Международный центр релятивистской астрофизической сети - научная организация, созданная в 2003 году в городе Пескар (Италия). Деятельность организации направлена на проведение и популяризацию исследований в сфере релятивистской астрофизики и смежных областях. С апреля 2017 года на базе Института физики НАН Беларуси работает совместный международный центр релятивистской астрофизики Икранет.-0-
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