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Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября

Общество 21.09.2018 | 09:08

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно во всем мире 21 сентября отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Этот день был учрежден в 1994 г. по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. На раннем сроке характеризуется расстройством кратковременной памяти, а с развитием болезни у людей начинаются проблемы с долговременной памятью, возникают нарушения речи и когнитивных способностей. Как правило, болезнь возникает у людей старше 65 лет, однако иногда у молодых людей встречается ее редкая форма.

В Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера предлагаем подборку художественных фильмов, в которых главный герой страдает от этого заболевания.

"Все еще Элис" (2014 г.)

Драма "Все еще Элис" рассказывает историю Элис Хаулэнд - известного профессора лингвистики. Она является счастливым человеком: у нее есть любящий муж, трое взрослых детей, работа и уважение коллег. Но в один день все меняется, когда Элис начинает забывать слова и у нее обнаруживают редкую форму болезни Альцгеймера. Слоган картины: "Живи моментом!". Главные роли в фильме исполнили именитые голливудские актеры: Джулианна Мур, Алек Болдуин, Кристен Стюарт, Кейт Босворт, Сет Гиллиам. За роль в кинокартине "Все еще Элис" Джулианна Мур получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

"Любовь" (2012 г.)

В фильме "Любовь" показана история восьмидесятилетних Жоржа и Анны, которые прожили вместе всю жизнь. Анна заболела и стала угасать, Жорж пытается сделать все, чтобы спасти любимую жену, и даже не хочет слушать единственную дочь, которая настаивает, что Анну нужно отдать в дом престарелых. Это кино о настоящей любви, о борьбе с болезнью и о сложности выбора. Слоган фильма: "Испытание чувств на закате жизни". Главные роли исполнили Жан-Луи Трентиньян, Эмманюэль Рива, Изабель Юппер, Александр Таро и Уильям Шимелл. Картина "Любовь" стала обладателем "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале.

"Железная леди" (2011 г.)

Биографический фильм "Железная леди" рассказывает о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Картина охватывает практически всю жизнь Тэтчер, в тот числе показывая и то, как Маргарет страдала от болезни Альцгеймера. Роль железной леди исполнила одна из самых известных голливудских актрис Мерил Стрип. Также в фильме снимались Джим Бродбент, Сьюзэн Браун, Элис Да Кунья, Александр Роуч и другие. Кинокартина "Железная леди" получила две премии "Оскар": в номинации "Лучший грим" и "Лучшая актриса" (Мерил Стрип).

"Айрис" (2001 г.)

"Айрис" - фильм об одной из величайших писательниц XX века Айрис Мердок. Ее муж, профессор Джон Бейли, описал в своих книгах более 40 лет их супружеской жизни, начиная со знакомства с юной оксфордской преподавательницей Айрис и заканчивая мучительной борьбой уже пожилой дамы Айрис с жестокой болезнью Альцгеймера, которая лишила Мердок сначала творческой деятельности, а потом и жизни. Эта история и легла в основу фильма, главные роли в котором исполнили Кейт Уинслет, Хью Бонневилль, Джуди Денч, Джим Бродбент, Элинор Брон. Премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Айрис" получил Джим Бродбент.

"Поэзия" (2010 г.)

Фильм Южной Кореи "Поэзия" повествует об эксцентричной и любопытной женщине Ми-джа, которая живет с внуком-школьником. Однажды она случайно попадает на курсы стихосложения в местном доме культуры. Впервые в жизни Ми-джа пишет стихотворение. Она ищет красоту в своем обычном окружении, на которое никогда не обращала особого внимания, все вокруг теперь кажется ей необычным и прекрасным. Только в один момент, когда у женщины начинается болезнь Альцгеймера, она понимает, что ее жизнь не такая уж и счастливая… Роли исполнили Юн Джон-хи, Ли Дэвид, Ким Хи Ра, Ан Нэ-сан. Фильм получил две награды на Каннском кинофестивале.

В настоящее время не достигнуто полного понимания причин и хода болезни Альцгеймера. Современные методы терапии лишь несколько смягчают симптомы, но пока не позволяют ни остановить, ни замедлить развитие заболевания.-0-

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