Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Белорусском государственном медицинском университете в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Мероприятие соберет ведущих специалистов Беларуси, России, Грузии, Канады, США, Японии, Швеции. Терапевты, кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, ревматологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, зарубежные эксперты, профессорско-преподавательский состав учреждений образования обсудят современные лечебно-диагностические возможности и достижения в кардиологии, междисциплинарные проблемы в терапевтической практике, перспективы развития системы здравоохранения в стране.

Помимо пленарного и секционных заседаний запланированы выступления молодых ученых, проведение постерной секции.

Конгресс организован Министерством здравоохранения, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, сотрудниками кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета.-0-