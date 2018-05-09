Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Белорусском государственном медицинском университете в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Мероприятие соберет ведущих специалистов Беларуси, России, Грузии, Канады, США, Японии, Швеции. Терапевты, кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, ревматологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, зарубежные эксперты, профессорско-преподавательский состав учреждений образования обсудят современные лечебно-диагностические возможности и достижения в кардиологии, междисциплинарные проблемы в терапевтической практике, перспективы развития системы здравоохранения в стране.
Помимо пленарного и секционных заседаний запланированы выступления молодых ученых, проведение постерной секции.
Конгресс организован Министерством здравоохранения, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, сотрудниками кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета.-0-
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