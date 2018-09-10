Международный конгресс в Минске организован на высочайшем уровне - российский космонавт

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который проходит 9-15 сентября в Минске, организован на высочайшем уровне. Такое мнение высказал сегодня журналистам летчик-космонавт России Михаил Корниенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знал, что конгресс будет в Беларуси, в братской республике, и с удовольствием на него приехал. Был уверен, что все будет организовано на должном уровне, но не ожидал, что планка будет настолько высокой. Организация выше всяких похвал, на пять с плюсом", - сказал космонавт.

Михаил Корниенко совершил два космических полета. Вместе с американским космонавтом Скоттом Келли участвовал в первом полете на МКС с годовой миссией. Целью такой продолжительной экспедиции был сбор данных о реакции человеческого организма на длительное пребывание в космосе.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-