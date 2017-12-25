Международный пробег бронетехники из Москвы в Брест состоится летом 2018 года

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй бронепробег Союзного государства "Дорога мужества", приуроченный к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартует в Москве летом 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество", которая является организатором акции.
Свыше 15 единиц бронетехники преодолеют 2,3 тыс. км пути - от Москвы до Бреста и обратно. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году. В городах, где пройдет колонна, состоятся военно-патриотические мероприятия. В пробеге примут участие представители России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.
В июне 2017 года в бронепробеге "Дорога мужества" участвовало более 15 единиц демилитаризованной техники. Акция привлекла внимание более 21 млн зрителей. Мероприятие попало в Книгу рекордов России.-0-
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