Международный союз электросвязи по инициативе Беларуси повысил статус своего офиса в СНГ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международного союза электросвязи (МСЭ) на своей сессии принял решение о преобразовании зонального офиса МСЭ в регионе СНГ и Грузии до уровня регионального отделения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Инициатива о повышении статуса офиса была выдвинута премьер-министром Андреем Кобяковым на встрече с генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао во время визита генсека в Беларусь в апреле 2017 года.

Повышение статуса офиса помимо прочего предполагает увеличение финансирования его оперативной деятельности в части реализации проектов и региональных инициатив, в том числе Беларуси.

Реформирование офиса планируется завершить к 2019 году.-0-