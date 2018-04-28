Международный союз электросвязи по инициативе Беларуси повысил статус своего офиса в СНГ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международного союза электросвязи (МСЭ) на своей сессии принял решение о преобразовании зонального офиса МСЭ в регионе СНГ и Грузии до уровня регионального отделения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.
Инициатива о повышении статуса офиса была выдвинута премьер-министром Андреем Кобяковым на встрече с генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао во время визита генсека в Беларусь в апреле 2017 года.
Повышение статуса офиса помимо прочего предполагает увеличение финансирования его оперативной деятельности в части реализации проектов и региональных инициатив, в том числе Беларуси.
Реформирование офиса планируется завершить к 2019 году.-0-
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