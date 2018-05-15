Межвузовский образовательный портал по креативному образованию создан в БГУ

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межвузовский образовательный портал "Методология, содержание, практика креативного образования" создан в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Ресурс направлен на развитие образовательной творческой среды, перестройку деятельности учреждений образования в соответствии с требованиями моделей университета 3.0.-4.0. Это требует новых эвристических качеств преподавателя, которые позволят индивидуализировать учебный процесс и создать условия для самореализации обучающегося.

Как отметили в пресс-службе, творческие методы сегодня применяются в обучении, но только лишь в рамках информационного подхода. Трансляционный характер образования основан на передаче педагогически адаптированного социального опыта, что демотивирует учащегося, не развивает в нем личные качества и стремление к самоизменению с учетом новых требований. В то же время для подготовки специалистов, востребованных работодателем, необходима творческая система образования. Важно учить обучающегося создавать собственный образовательный продукт.

Благодаря ресурсу педагоги любого учреждения образования Беларуси смогут поделиться своими публикациями, идеями, инновационными методическими разработками. Здесь будут размещаться и проводиться в онлайн-режиме тематические вебинары, круглые столы, семинары и конференции. На онлайн-площадке инициируют дискуссии по вопросам "зачем учить", "чему учить" и "как учить", обсуждения содержания образовательных стандартов, учебных программ, технологий обучения. Особое внимание планируется уделять анализу педагогической практики.

Предполагается, что результатом деятельности портала станет коллективная разработка рекомендаций и предложений по корректированию образовательных стандартов, учебных программ с учетом требований, предъявляемых сегодня к подготовке специалиста. К участию в работе этого межвузовского информационного ресурса приглашаются преподаватели, студенты, исследователи, ученые, а также все заинтересованные в развитии современного университетского образования.

Портал создан по инициативе БГУ. Вузами-партнерами выступают Академия управления при Президенте Беларуси, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Даляньский политехнический университет (КНР). Научный редактор - ректор БГУ, доктор педагогических наук Андрей Король. Техническую разработку и поддержку портала осуществляет центр информационных технологий БГУ.-0-