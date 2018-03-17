МИД Беларуси направит запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки на литовской таможне

17 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси направит официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки на литовской таможне. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

"Работники главного консульского управления МИД инициативно связались с гражданкой с помощью одной из социальных сетей для уточнения обстоятельств произошедшего. На основании полученной информации будет подготовлен официальный запрос литовской стороне с просьбой изучить обстоятельства дела и проинформировать о результатах. Для нас важно, не были ли нарушены права белорусской гражданки", - заявил он.

Ранее гражданка Беларуси Ника Кошар рассказала в Facebook, что ее задержали по необоснованному подозрению в перевозке наркотиков и грубо досмотрели (в том числе отправили на рентген и эндоскопию) в Вильнюсе, куда она прилетела из Перу с пересадкой в Амстердаме.

Литовский информационный ресурс DELFI сообщает, что представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил, что проверка действительно была, а сейчас проводится расследование обстоятельств осмотра белорусской гражданки.-0-