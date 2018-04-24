МИД Беларуси проведет брифинг для иностранных дипломатов в память о чернобыльской катастрофе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси 25 апреля состоится брифинг для глав дипмиссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, приуроченный к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В брифинге примут участие представители руководства Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента по гуманитарной деятельности Беларуси, Программы развития ООН, международного благотворительного общественного объединения "ЭкоСтроитель". От внешнеполитического ведомства Беларуси к участникам мероприятия обратится заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Программой брифинга предусмотрено награждение специальным призом МИД Беларуси и ПРООН финалиста творческого конкурса газеты "Переходный возраст" "Через призму десятилетий".

Мероприятие организовано МИД Беларуси совместно с представительством ПРООН.-0-