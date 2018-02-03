МИД Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью ученого Бориса Кита

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи со смертью ученого Бориса Кита, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Известный белорусский деятель зарубежья, выдающийся ученый Борис Кит ушел из жизни 1 февраля 2018 года. Почти 108 лет, которые он прожил, пришлись на чрезвычайно насыщенный и драматический период белорусской и мировой истории. Борис Кит родился в Российской империи, жил и работал и в межвоенной Польше, и во время фашистской оккупации, и в Соединенных Штатах. Но все это время он оставался белорусом, усердно и непрерывно заботился о белорусском языке, образовании, сохранении белорусского самосознания нашими соотечественниками за рубежом. Преданность Отечеству Борис Кит пронес через всю жизнь и оставил свой след в белорусской и мировой истории. Сделав большой вклад в развитие науки, в частности, в области астронавтики, он причастен к сближению СССР и США вокруг этой общей для человечества темы", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования родным и близким Бориса Кита. "Память о нем будут сохранять белорусы и на Родине, и за ее пределами", - отметили в ведомстве.-0-