МИД подтвердил гибель белорусского дальнобойщика в ДТП в Германии

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило гибель белорусского дальнобойщика в результате ДТП в Германии. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
"Погибший действительно является гражданином Беларуси, - сказал Дмитрий Мирончик. - Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии и работодателями погибшего".
По словам официального представителя МИД, родственники погибшего оповещены о случившемся, будет оказываться максимальное содействие с доставкой тела на родину.
По сообщениям СМИ, авария случилась 8 января вблизи немецкого города Ганновер.-0-
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