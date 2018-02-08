8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусским гражданам временно воздержаться от посещения Мальдив. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

5 февраля власти Мальдивской Республики объявили о введении чрезвычайного положения сроком на 15 дней в связи с массовыми беспорядками в столице страны Мале. "Рекомендуем белорусским гражданам временно воздержаться от посещения Мальдив, по меньшей мере, до окончания режима чрезвычайного положения, - сказал Дмитрий Мирончик. - Данная рекомендация объясняется еще и тем, что на Мальдивах отсутствует белорусское дипломатическое представительство."

Ближайшее посольство находится в Нью-Дели, от которого до Мале около 2800 км. К тому же белорусское посольство в Индии не аккредитовано на Мальдивы, и возможности его взаимодействия с властями данного государства весьма ограничены.

Дмитрий Мирончик обратил внимание, что на Мальдивах отсутствует и диппредставительство Российской Федерации. Аккредитованное на эту страну посольство России расположено в Коломбо (Шри-Ланка), примерно в 800 км.

"Тем не менее, если из-за обстановки на Мальдивах кто-либо из белорусских граждан все-таки окажется в сложной ситуации, то он сможет обратиться за помощью в эти дипмиссии. Их контактные данные размещены на сайтах МИД Беларуси и России", - отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.-0-