Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 мая прямые телефонные линии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 26 мая в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

первый заместитель председатель Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

председатель Мингорисполкома Шорец Андрей Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-