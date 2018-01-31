Мингорисполком и облисполкомы проведут 3 февраля прямые телефонные линии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 3 февраля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Аскерко Виктор Витальевич (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Борисенко Олег Леонидович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-