Мининформ ограничил доступ к двум сайтам за рекламу незарегистрированных лекарств

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за размещение рекламы незарегистрированных лекарств. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 закона Беларуси "О средствах массовой информации", Министерство информации 2 апреля 2018 года приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам (instaflex-capsules.com и таблетка-виагры.рф) за размещение рекламы лекарственных препаратов, не зарегистрированных в качестве лекарственных средств в Реестре лекарственных средств Беларуси", - говорится в сообщении.-0-
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