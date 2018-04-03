Мининформ ограничил доступ к двум сайтам за рекламу незарегистрированных лекарств

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за размещение рекламы незарегистрированных лекарств. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 закона Беларуси "О средствах массовой информации", Министерство информации 2 апреля 2018 года приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам (instaflex-capsules.com и таблетка-виагры.рф) за размещение рекламы лекарственных препаратов, не зарегистрированных в качестве лекарственных средств в Реестре лекарственных средств Беларуси", - говорится в сообщении.-0-