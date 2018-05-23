Министры обороны ОДКБ одобрили план подготовки сил системы коллективной безопасности на 2019 год

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет министров обороны ОДКБ сегодня на заседании в Астане одобрил план подготовки сил системы коллективной безопасности на 2019 год, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, - отметил пресс-секретарь. - Одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год, план консультаций представителей государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года. Также в ходе заседания Совета министров обороны одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ. Он подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ, формирование эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия. Всего было подписано 11 документов".

Пять из этих документов в последующем будут представлены на утверждение Совету коллективной безопасности ОДКБ. Один из них - это назначение начальника Объединенного штаба ОДКБ на очередной трехлетний срок. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что эту должность предлагается сохранить за генерал-полковником Сидоровым Анатолием Алексеевичем на очередной трехлетний срок.

Советом министров обороны ОДКБ принято решение о внесении изменений в план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на текущий год. В документ вносятся корректировки по предложениям, высказанным представителями оборонных ведомств государств ОДКБ в ходе первых штабных переговоров по организации и проведению совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018", проведенных в Объединенном штабе ОДКБ 19-20 февраля. Кроме того, проводимому впервые в 2018 году командно-штабному учению с Коллективными авиационными силами ОДКБ предлагается присвоить условное наименование "Воздушный мост".

На заседании Совета министров обороны ОДКБ также принят план мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ на период до 2020 года. План содержит перечень основных мероприятий и планируемых к разработке документов по вопросам развития системы совместной подготовки военных кадров. Наличие дееспособного силового потенциала является спецификой ОДКБ и роль унификации подготовки кадров и специалистов в вузах государств ОДКБ усиливается из года в год.

По словам Анатолия Сидорова, на сегодняшний день в интересах ОДКБ подготовку военных кадров для вооруженных сил государств - членов Организации осуществляют 50 высших учебных заведений во всех шести странах, при этом восьми вузам придан статус базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров государств ОДКБ. Совместная подготовка кадров и специалистов осуществляется на безвозмездных или льготных условиях, в основе которых лежат союзнические обязательства и формирование единой образовательной политики и стандартов в формате ОДКБ.-0-