Министры в мае проведут выездные приемы граждан

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в мае проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На 3 мая запланирован прием граждан у министра здравоохранения Валерия Малашко в Молодечненском райисполкоме.
Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами в Дзержинском райисполкоме 17 мая.
В этот же день проведет прием граждан уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко в Копыльском райисполкоме.
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько примет граждан 18 мая в Поставском райисполкоме, председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов - в Ушачском райпо.
На 25 мая назначен прием граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Слонимском райисполкоме, а также у министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака в Мядельском райисполкоме.-0-
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