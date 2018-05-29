Минюсты Беларуси и Испании заключили меморандум о взаимопонимании

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Испании

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства юстиции Беларуси и Испании заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании по итогам визита министра юстиции Олега Слижевского в Мадрид.

Ведомства будут обмениваться опытом, знакомиться с новыми направлениями и актуальными тенденциями в области юстиции, в том числе через организацию рабочих встреч, семинаров и стажировок для экспертов двух государств.

По словам министра юстиции Олега Слижевского, подписание меморандума - первый шаг на пути к формированию комплексной договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в правовой области. Этот документ стал первым договором, который устанавливает основу для межведомственного взаимодействия в области юстиции с одной из стран Европейского союза.

Посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павел Латушко подчеркнул, что меморандум будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Испанией. Он отметил, что в 2017-2018 годах были заключены документы в области экономики и промышленности, сфере туризма, об избежании двойного налогообложения, сотрудничестве между министерствами иностранных дел Беларуси и Испании и др.

На встрече стороны обсудили конкретные формы реализации меморандума и направления сотрудничества, представляющие интерес для сторон.

Павел Латушко также обратил внимание на возрастающую в последние годы динамику развития сотрудничества между Беларусью и Испанией.-0-

Фото посольства Беларуси в Испании