Минюсты Беларуси и Испании заключили меморандум о взаимопонимании

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства юстиции Беларуси и Испании заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании по итогам визита министра юстиции Олега Слижевского в Мадрид.
Ведомства будут обмениваться опытом, знакомиться с новыми направлениями и актуальными тенденциями в области юстиции, в том числе через организацию рабочих встреч, семинаров и стажировок для экспертов двух государств.
По словам министра юстиции Олега Слижевского, подписание меморандума - первый шаг на пути к формированию комплексной договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в правовой области. Этот документ стал первым договором, который устанавливает основу для межведомственного взаимодействия в области юстиции с одной из стран Европейского союза.
Посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павел Латушко подчеркнул, что меморандум будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Испанией. Он отметил, что в 2017-2018 годах были заключены документы в области экономики и промышленности, сфере туризма, об избежании двойного налогообложения, сотрудничестве между министерствами иностранных дел Беларуси и Испании и др.
На встрече стороны обсудили конкретные формы реализации меморандума и направления сотрудничества, представляющие интерес для сторон.
Павел Латушко также обратил внимание на возрастающую в последние годы динамику развития сотрудничества между Беларусью и Испанией.-0-
Фото посольства Беларуси в Испании
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3389 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0207 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2261 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN