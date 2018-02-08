Минлесхоз: заражение жуками-короедами - самое масштабное за всю историю повреждение белорусских лесов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заражение жуками-короедами стало самым масштабным повреждением белорусских лесов за всю историю. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик на семинаре по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы столкнулись с серьезной проблемой размножения вредителей хвойных насаждений, в результате которого площадь сплошных санитарных рубок составила более 30 тыс. га. За всю историю лесного хозяйства Беларуси с такими масштабными повреждениями лесов мы сталкиваемся впервые. Наши партнеры в сопредельных странах подтверждают аналогичную ситуацию, происходящую в их лесах", - сказал Александр Кулик.

По его словам, повреждение насаждений вредителями и болезнями - последствия изменения климата. "Тема изменения климата, внедрение принципов зеленой экономики, устойчивого развития не являются новыми для Беларуси, но они по-прежнему актуальны для экономики страны, лесного хозяйства, окружающей среды. Законодательно закреплены и реализуются на практике общие принципы ведения лесного хозяйства: рациональное использование лесных ресурсов, приоритетность воспроизводства лесов над лесопользованием, сохранение биологического разнообразия. Реализуется стратегический план развития лесного хозяйства на период с 2015 по 2030 год. Увеличивается площадь лесов, их продуктивность", - рассказал первый замминистра.

Семинар, который проходит в Белорусском технологическом университете, предусматривает презентацию программы "Стратегия и планы действий по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата, увеличению абсорбции парниковых газов, внедрению принципов зеленой экономики" и четыре тематических круглых стола. Обсуждаются проблемы состояния лесов, наиболее значимые последствия изменения климата и общеевропейские подходы по адаптации к нему лесного хозяйства. Будет представлен проект стратегии Национального плана по внедрению принципов зеленой экономики в лесное хозяйство до 2030 года.-0-