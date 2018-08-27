Минобороны предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение. Такая информация размещена на сайте оборонного ведомства.
Выход колонн военной и специальной техники в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях продолжается с 27 августа по 5 сентября, уточнили в Минобороны. "Военная автомобильная инспекция рекомендует водителям повысить бдительность на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, командно-штабное учение с участием до 7,5 тыс. военнослужащих пройдет в Беларуси 6-12 сентября в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано 6 полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В учении примут участие 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.-0-
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