Минобразования: мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси рекомендовало школам во время весенних каникул организовывать мероприятия, посвященные Году малой родины. Об этом сегодня журналистам сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие мероприятия позволят детям лучше узнать свою малую родину. Формированию уважительного отношения к ней также будет способствовать изучение родного края и встречи со знаменитыми земляками", - отметила Лариса Емельянчик.

В Беларуси около 67,4 тыс. школьников пройдут оздоровление во время весенних каникул, которые продлятся 26-31 марта. "Как правило, это оздоровительные лагеря при учреждениях общего среднего образования. Они организовываются не во всех школах. Брестская область планирует на каникулах открыть 220 оздоровительных лагерей. В Минске их будет около 180", - сказала представитель Минобразования.-0-