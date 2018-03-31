Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства образования Беларуси №14 от 15 марта 2018 года определены сроки проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования. Документ официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановлением установлены сроки приема документов от абитуриентов. Так, с 12 по 17 июля они будут приниматься от лиц, желающих получить высшее образование в государственных вузах за счет средств республиканского бюджета или в учреждениях высшего образования на платной основе.

С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов от тех, кто поступает на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Графики приема документов у абитуриентов, поступающих в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдающих вступительные испытания, выглядят так:

с 12 по 31 июля - в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа - в иных учреждениях высшего образования.

Выпускники профильных классов (групп) педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, смогут подать документы в вузы с 12 по 14 июля.

Постановлением также определены сроки проведения вступительных испытаний. Так, с 18 по 21 июля они состоятся в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС. С 18 по 26 июля - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств. С 18 по 25 июля (в очной форме получения образования) и с 6 по 15 декабря (в заочной) в вузах сельскохозяйственного профиля. С 18 по 24 июля - в других вузах.

Также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные учреждения высшего образования на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-