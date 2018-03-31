Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 марта 2018, Сб
+7°C
Переменная облачность EUR 2.4032
USD 1.9501
RUB 3.4023
Главное
Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию
Президент
Работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле в Администрации Президента Беларуси
Общество
Кобяков: обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей останется на особом контроле
Общество
Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы
Общество
Жилье для более чем 7 тыс. многодетных семей планируется построить в Беларуси в 2018 году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Столбцы принимают областные соревнования фестиваля плавания "Золотая рыбка"
10:07 Спорт
Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы
09:44 Общество
МЧС опубликовало карту результатов проверок мест с массовым пребыванием людей
09:19 Общество
Переносы рабочих дней, повышение тарифов и безвиз. Все важные изменения в апреле в 10 строк
09:09 Общество
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:01 Общество
Народный артист России Владимир Винокур отмечает юбилей
09:00 Культура
Народному артисту РСФСР Александру Збруеву сегодня исполняется 80 лет
09:00 Культура
Картина дня: как делают белорусскую икру, изменение ставок единого налога и новые цифры приема в вузы
08:49 Общество
Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием
07:01 Президент
Лукашенко поздравил Владимира Винокура с 70-летием
07:01 Президент
Лукашенко: Пасха напоминает о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим
07:00 Президент
В США обнаружили останки детеныша тираннозавра
00:27 Калейдоскоп
Орландо Блум и Кэти Перри нарядились в персонажей из игры "Супер Марио"
00:04 Калейдоскоп
HBO показал еще один трейлер второго сезона "Мира Дикого Запада"
Вчера 23:26 Калейдоскоп
Netflix снимет новый сериал с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях
Вчера 22:49 Калейдоскоп
Автопортрет Пикассо "Моряк" выставят на аукционе в Нью-Йорке
Вчера 22:25 Культура
ВИДЕО: Лукашенко в Дзержинском районе посетил самый современный молочно-товарный комплекс
Вчера 21:58 Заголовки новостей
ВИДЕО: Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры
Вчера 21:57 Заголовки новостей
ВИДЕО: Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию
Вчера 21:47 Заголовки новостей
Около 120 тыс. кв.м жилья планируется построить в Минске в районе ул.Горецкого
Вчера 21:35 Регионы
Все новости
Сюжеты
Проверки безопасности Проверки безопасности
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Пасха Пасха
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы

Общество 31.03.2018 | 09:44
Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства образования Беларуси №14 от 15 марта 2018 года определены сроки проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования. Документ официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением установлены сроки приема документов от абитуриентов. Так, с 12 по 17 июля они будут приниматься от лиц, желающих получить высшее образование в государственных вузах за счет средств республиканского бюджета или в учреждениях высшего образования на платной основе.

С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов от тех, кто поступает на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Графики приема документов у абитуриентов, поступающих в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдающих вступительные испытания, выглядят так:

с 12 по 31 июля - в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа - в иных учреждениях высшего образования.

Выпускники профильных классов (групп) педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, смогут подать документы в вузы с 12 по 14 июля.

Постановлением также определены сроки проведения вступительных испытаний. Так, с 18 по 21 июля они состоятся в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС. С 18 по 26 июля - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств. С 18 по 25 июля (в очной форме получения образования) и с 6 по 15 декабря (в заочной) в вузах сельскохозяйственного профиля. С 18 по 24 июля - в других вузах.

Также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные учреждения высшего образования на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньшеВузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше
На первую ступень высшего образования дневной бюджетной формы обучения в БГУ планируют принять 2122 человека, на заочную бюджетную - 226.

﻿
Теги
абитуриенты, вступительная кампания, вузы, Министерство образования
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры
МЧС опубликовало карту результатов проверок мест с массовым пребыванием людей
Картина дня: как делают белорусскую икру, изменение ставок единого налога и новые цифры приема в вузы
Куда сходить в Минске в выходные: пасхальные мастер-классы, планета роборазвлечений и "30 дней на велосипеде"
Лукашенко о финансировании спорта: шальных денег не будет, но за результат будем платить
Минские спасатели провели учебную эвакуацию в кинотеатре "Беларусь"
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля из-за шквалистого ветра
Госпогранкомитет опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху
Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года не должна превысить Br923
Дни скидок пройдут в апреле в торговых организациях Минска
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4032 BYN 2.399 BYN 2.406 BYN
USD
1.9501 BYN 1.948 BYN 1.952 BYN
RUB
3.4023 BYN 3.385 BYN 3.405 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры
Все видео

Фотоновости

Презентация молодежного патриотического центра состоялась в Бресте
Все фото

Инфографика

Беларусь - Россия Из общего объема экспорта Беларуси в 2017 году на долю России приходилось 43,9%, импорт из России составил 57,2% общего объема импорта Беларуси. Товарооборот между странами составил $32,4 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса Лукашенко в Дзержинском районе посетил самый современный молочно-товарный комплекс
Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием
Лукашенко поздравил Владимира Винокура с 70-летием
Политика
Фото из архива Девять законопроектов планируется рассмотреть на открытии весенней сессии Палаты представителей
Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации - Шадурский
Экономика
Фото из архива Россельхознадзор планирует с 3 по 6 апреля проинспектировать белорусские предприятия
Совет ЕЭК принял допмеры по защите от ввоза в ЕАЭС продукции, зараженной сельхозвредителями
Совет ЕЭК утвердил концепцию Евразийской сети трансфера технологий
Происшествия
Двое мужчин совершили разбойное нападение на придорожное кафе в Россонском районе
В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда на реке
Закладчик оборудовал в Минском районе 260 тайников с психотропами
Регионы
Андрей Кобяков во время посещения ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" Лидский район должен стать центром экономического роста Гродненской области - Кобяков
Куда сходить в Минске в выходные: пасхальные мастер-классы, планета роборазвлечений и "30 дней на велосипеде"
Около 120 тыс. кв.м жилья планируется построить в Минске в районе ул.Горецкого
Спорт
Дарья Домрачева Домрачева: здорово, что наш труд ценится
Столбцы принимают областные соревнования фестиваля плавания "Золотая рыбка"
Гродненский "Неман" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Технологии
Проект для подбора обуви в интернет-магазинах с использованием 3D-модели разработали в БГУ
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи
Власти США разрешили SpaceX развернуть глобальный спутниковый интернет Starlink
Культура
Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси"
Народный артист России Владимир Винокур отмечает юбилей
Народному артисту РСФСР Александру Збруеву сегодня исполняется 80 лет
В мире
Следственный комитет России задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"
Похороны Сергея Мавроди пройдут в обстановке строгой секретности
Россия высылает дипломатов ряда стран
Калейдоскоп
Полмиллиона человек смотрели прямую трансляцию спасения кота
В США обнаружили останки детеныша тираннозавра
Орландо Блум и Кэти Перри нарядились в персонажей из игры "Супер Марио"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия