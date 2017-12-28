Минприроды Беларуси представило опыт работы в сфере обращения с ТКО на семинаре в Шанхае

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси представило свой опыт работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на семинаре в Шанхае (КНР). Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Семинар прошел на базе Китайского центра по сотрудничеству ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в сфере охраны окружающей среды. Участники семинара ознакомились с опытом стран - участниц ШОС в области управления твердыми отходами, в том числе с технологиями использования отходов, законодательством в сфере их переработки. Кроме того, китайская сторона организовала посещение ООО "Шанхайская компания по переработке твердых отходов". Это предприятие занимается сжиганием твердых и обезвреживанием медицинских отходов.

От Беларуси в семинаре приняли участие заместитель начальника управления регулирования обращения с отходами Минприроды Ольга Сазонова и председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк. Белорусская сторона представила презентацию на тему регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами в Беларуси, в частности в Минске, а также рассказала о возможных направлениях сотрудничества в этой сфере.

Все участники мероприятия отметили, что международное сотрудничество в области управления твердыми отходами должно углубляться. Также необходимо развивать партнерство в области экологии, зеленой экономики и обмена информацией.-0-