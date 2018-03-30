Минприроды напоминает о запрете сельхозпалов и выжигания сухой растительности

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете сельскохозяйственных палов и выжигания сухой растительности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минприроды.

"После исчезновения снежного покрова и установления теплой погоды в республике начинается повсеместное выжигание сухой растительности. Это явление приобрело настолько широкий и регулярный характер, что стало сильнейшим разрушительным фактором, негативно влияющим на окружающую среду", - отмечается в сообщении.

Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле в результате выжигания обедняется видовой состав животного и растительного мира, происходит деградация растительного покрова, и вместо цветущего разнотравья появляется жесткозлаковая растительность. С уничтожением растительных остатков прекращается поступление в почву органических веществ, резко уменьшается количество гумуса и влаги, в результате чего начинается эрозия почвы.

Помимо огромного ущерба биологическому разнообразию пожары увеличивают выбросы углекислого таза в атмосферу. При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа, а значит, усугубляется так называемый парниковый эффект, приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата.

Кроме того, дым от сжигания сухой растительности опасен для аллергиков. В залежах сухой травы и валежника часто находятся отходы, выделяющие при сжигании отравляющие живые организмы вещества.

Палы часто являются причиной пожаров в лесах, которые не только уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, но и в целом ослабляют лесные массивы, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы.

Торфяные пожары крайне сложно затушить: огонь под землей может тлеть в течение многих недель и даже месяцев, неожиданно появляясь на поверхности и нанося непоправимый ущерб природе. Ликвидация пожаров требует больших материальных затрат, отвлечения людей и техники, а также многолетней работы по восстановлению образовавшихся пустошей.

В Минприроды напомнили, что в соответствии со ст.15.57 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (1 БВ равняется Br24,5).

В соответствии со ст.15.58 Кодекса об административных правонарушениях за разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями особенной части указанного кодекса, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

Кроме того, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков является фактом причинения вреда окружающей среде и предусматривает гражданско-правовую ответственность. Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным указом №348 "О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде".-0-