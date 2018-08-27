Минприроды перед началом учебного года проверит все экотропы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды перед началом учебного года обследует все экологические тропы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Минприроды проведен анализ, как соблюдается природоохранное законодательство на территориях созданных в стране экологических троп (маршрутов). Особое внимание инспекторы по охране окружающей среды уделят порядку их обустройства и использования.

Экологическая тропа - специально оборудованный маршрут для проведения эколого-просветительских и познавательных мероприятий. В Беларуси для посещения доступно более 70 экологических троп и маршрутов на особо охраняемых природных территориях, в лесхозах, более 600 экотроп действует в учреждениях образования, а также 8 экологических троп в Минске.

С перечнем экологических троп и маршрутов можно ознакомиться на сайте Республиканского центра экологии и краеведения.-0-