Минприроды рассказало об итогах мониторинга мест содержания диких животных в неволе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подвело итоги мониторинга мест содержания или разведения в неволе диких животных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"В связи с неоднократным выявлением случаев незаконного содержания диких животных в неволе и нарушением их владельцами условий содержания этих животных в сентябре 2018 года Минприроды провело мониторинг мест содержания или разведения в неволе диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, либо подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), - отметили в Минприроды. - Также были обследованы места содержания диких животных, отлов которых осуществлен на основании специального разрешения в целях их содержания или разведения в неволе".

Во время мониторинга специалисты ознакомились с фактическим наличием зарегистрированных диких животных у владельцев и соблюдением требований к их содержанию или разведению.

Всего по состоянию на 1 октября текущего года в республике зарегистрировано свыше 6 тыс. диких животных, которые содержатся как у юридических (85 мест содержания), так и у физических лиц (25 мест содержания). В ходе мониторинговых мероприятий выявлен ряд нарушений, которые касались несоблюдения требований к их содержанию, а также нарушений порядка их регистрации. "Например, выявлено 8 незарегистрированных животных в зоологических парках, контактных зоопарках, а также у физических лиц. В трех случаях нарушен порядок содержания диких животных", - отметили в Минприроды.

В министерстве обратили внимание на то, что зарегистрированные дикие животные содержатся в основном с соблюдением требований законодательства, и самопроизвольный их выход из мест содержания практически исключен. "Большую опасность для граждан предоставляют незарегистрированные дикие животные, так как у специалистов отсутствует возможность проверить условия их содержания", - подчеркнули в природоохранном ведомстве.

В этой связи Минприроды обращает внимание граждан на общественную важность обязательной регистрации диких животных, содержащихся в неволе, а также просит тех, кто обладает какой-либо информацией о незаконном содержании или разведении в неволе диких животных, сообщить об этом в областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды. Территориальные органы министерства примут необходимые меры.

В соответствии с законом "О животном мире", содержание и (или) разведение в неволе незарегистрированных диких животных, подлежащих регистрации, запрещаются. Владельцы диких животных должны обеспечить условия их содержания, отвечающие требованиям постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27 февраля 2007 года №16. Требования предъявляются к количественным показателям (площадь, высота, глубина помещений), а также к условиям, обеспечивающим биологические, видовые, физиологические и индивидуальные потребности диких животных и исключающим их самопроизвольный выход из мест содержания.-0-