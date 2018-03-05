Минприроды сократит количество проверок и сосредоточит усилия на профилактике нарушений

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольная деятельность в области охраны окружающей среды будет направлена в первую очередь на профилактику правонарушений. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Корякина.

Комментируя особенности применения норм декрета №7 "О развитии предпринимательства" в области охраны окружающей среды, она отметила, что в настоящее время проводится работа по изменению законодательства в области контрольной (надзорной) деятельности.

"Подходы в работе контролирующих органов в ближайшее время коренным образом будут изменены. Уменьшится количество проверок, приоритет будет на стороне профилактики правонарушений, а не на исключительно привлечении к ответственности", - подчеркнула Елена Корякина.

По ее словам, инспекторы по охране окружающей среды системы Минприроды уже уведомлены о необходимости применения таких подходов.

С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства". Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды. В то же время усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса, повышается его ответственность за свою работу перед обществом.-0-

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