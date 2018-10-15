"МИНСК МИР" – Специальные цены и условия на определенное количество квартир

Компания "Дана Холдингс", крупнейший застройщик в Беларуси, который возводит многофункциональный комплекс "Минск Мир" рядом с бывшим аэропортом "Минск-1", умеет очень грамотно работать с потенциальными покупателями недвижимости. Вот и новое предложение от крупнейшего застройщика актуально – с 15 октября и до конца месяца застройщик объявляет особые цены на ограниченное количество квартир в определенных домах комплекса "Минск Мир".

ЭЛЕКТРОННОЕ БРОНИРОВАНИЕ

Вскоре были объявлены условия приобретения квартир в домах серии "Марина", и они разлетелись в считанные недели. Строительство домов "Марина" началось в 2017 году и уже в этом году все дома введены в эксплуатацию.

Чуть позже, в октябре 2017 года, начались продажи квартир в доме "Эмиратс Волна", и спрос был просто ажиотажным – люди всю ночь стояли в очереди, чтобы наутро забронировать за собой понравившиеся квартиры.

Следом активно раскупались квартиры в домах серии "Пальма" в квартале "Эмиратс" .

Затем компания подошла к реализации недвижимости в квартале "Чемпионов" , и первым стал дом "Рио-де-Жанейро".

А в этом году новоселья посыпались как из рога изобилия. Уже в июле счастливые владельцы сумели осмотреть свои квартиры в домах "Марина-1" и "Марина-2", в сентябре были сданы "Марина-3" и "Марина-4", а на минувшей неделе праздник был у собственников квартир дома "Марина-5".

Таким образом, все пять "Марин" в строю, "Пальмы и "Волна" достраиваются, ежедневно прирастает этажами квартал "Чемпионов", вот-вот будет сдан огромный 9-этажный паркинг.

И комплекс "Минск Мир" все сильнее обретает вид не огромной строительной площадки, а уютного городского района самой современной архитектуры и с развитой социальной инфраструктурой.

Важно, что при этом "Дана Холдингс" ни на йоту не отклонилась от заявленной при проектировании комплекса "Минск Мир" концепции "город в городе".

Здесь действительно создается особая городская среда, которая выводит белорусское градостроение на качественно новый уровень. Каждый дом, каждая серия – это неповторимый внешний вид, набор интересных "фишек" и планировок. Но есть и общие черты, и они будто подчеркивают – так в Беларуси еще не строили.

Это и скоростные бесшумные лифты, и панорамное остекленение, и системы видеонаблюдения, и высокотехнологичные домофонные системы, и просторные лобби вместо мрачных подъездов, в которых есть место и для консьержа, и для дивана, на котором можно встретить посетителей. И тут же – санитарная комната с туалетом, где мамы могут перепеленать ребенка, не поднимаясь в квартиру.

Но главное, здесь строится не просто микрорайон – а целый комплекс, мини-город, где будут все необходимые для комфортной, удобной и современной жизни объекты. Построено, например, пять "Марин" – а рядом детский сад с бассейном, паркинг на почти 800 автомобилей.

В соседнем квартале "Чемпионов" будет возведена школа. А еще здесь будут велосипедные и беговые дорожки, парковая зона, спортивные центры, игровые площадки и множество магазинов, кафе и ресторанов.

Кроме того, в комплексе "Минск Мир" будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, в котором найдется место и гипермаркету, и многозальным кинотеатрам, и огромному фуд-корту, и россыпи магазинов, в том числе ведущих мировых брендов. Нет проблем и с транспортным обеспечением – в скором времени недалеко от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная", поэтому для жильцов вылазка в другие районы города проблемой не будет –можно машину из паркинга и не выгонять!

А сердцем многофункционального комплекса "Минск Мир" несомненно станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира и вывести Беларусь в один ряд с Дубаем или Сингапуром по привлекательности финансовых возможностей.

Словом, завершение серии "Марина" – это лишь старт новых проектов! Буквально по соседству в данный момент ведется строительство сразу семи зданий – шести жилых домов и торгового центра, который станет супермаркетом шаговой доступности для первых кварталов комплекса "Минск Мир".

Если есть желание не упустить момент и стать жителем нового комплекса – самое время воспользоваться новым соблазнительным предложением от компании "Дана Холдингс". Особые условия объявлены на покупку ограниченного количества квартир в домах серий "Пальма" и "Жемчужина", а также "Волна" и "Рио-де-Жанейро".

17 октября с 9.00 в офисе отдела продаж по адресу П.Мстиславца, 9 будет проходить регистрация номеров электронной очереди, ранее полученных на сайте. Чтобы подтвердить свою очередь, пожалуйста, предъявите администратору ваш номер и уникальный код.

ЭЛЕКТРОННОЕ БРОНИРОВАНИЕ

Какие именно квартиры выставляются на продажу и на каких условиях, можно узнать в центре продаж компании "Дана Холдингс" по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Телефон – 8 (017) 39 39 465.

А еще можно просто зайти на сайт BIR.BY и самостоятельно сделать выбор – с понедельника, 15 октября, откроется возможность электронного бронирования понравившихся квартир. А уж с финансированием покупки специалисты компании определится помогут – есть различные весьма притягательные варианты как кредитования на покупку недвижимости от банков-партнеров, так и выгодной рассрочки непосредственно от застройщика.

Хотите жить в центре Минска, но в самой современной городской среде? Есть такая возможность: предложение "Дана Холдингс" – специально для вас! Главное – успеть до конца октября.