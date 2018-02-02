Минский онкодиспансер за 5 лет увеличил количество высокотехнологичных операций более чем вдвое

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской клинический онкологический диспансер за пять лет увеличил количество высокотехнологичных операций более чем в два раза, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома главный врач онкодиспансера Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1,5 раза больше выполнено сложных оперативных вмешательств при общем увеличении количества операций на 40%. Проведена большая работа по оснащению онкологической службы современным оборудованием, приобретены компьютерные и магнитно-резонансные томографы, линейные ускорители.

"С учетом демографических процессов рост онкозаболеваемости сохранится, что существенно увеличивает потребность в оказании специализированной помощи. Еще в 2011 году в городе начата серьезная работа по реорганизации и модернизации системы онкологической помощи. Принятые меры позволили существенно повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. При 10-процентном увеличении коечного фонда количество пролеченных больных увеличилось в 2,5 раза", - отметил Владимир Караник.

В 2018 году учреждение намерено продолжить активную работу по внедрению программ ранней диагностики злокачественных образований, совершенствованию лечения данной патологии, повышению качества и доступности медицинской помощи, укреплению материально-технической базы.

Минский городской клинический онкологический диспансер - специализированное лечебно-профилактическое учреждение в системе комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Он основан в 1934 году и является старейшим онкологическим учреждением страны. В настоящее время диспансер объединяет стационар на 608 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Ежегодно клинические подразделения проводят более 34 тыс. госпитализаций, хирургические отделения выполняют около 10 тыс. операций, из них более половины - сложные и высокотехнологичные. С введением в эксплуатацию в 2015 году нового оборудования - линейных ускорителей, не имеющих аналогов в странах СНГ, - радиологической службой освоены самые современные методики высокоточной лучевой терапии.

В 2011 году было принято решение о реконструкции корпусов диспансера со строительством нового радиологического корпуса. За это время была серьезно модернизирована инфраструктура учреждения, укреплена материально-техническая база. В новом радиологическом корпусе, который вводится в эксплуатацию, будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины на 20 коек, что существенно увеличит возможности проведения радиойодтерапии и радиойоддиагностики пациентам, страдающим раком щитовидной железы.

За последние пять лет число пациентов, состоящих на учете онкологической службы города, увеличилось практически на 30% и составляет около 63,3 тыс. человек. Благодаря пристальному вниманию государства к этой проблеме, внедрению современных методик диагностики и лечения злокачественных новообразований удалось на фоне значительного роста заболеваемости не допустить роста смертности от данной патологии.-0-