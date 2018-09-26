Минспорт озвучил предлагаемые изменения в закон "О туризме"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма начало работу над подготовкой изменений в законодательство о туризме, главной целью корректировок будет защита прав туристов. Об этом сообщил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Минспорта Виталий Грицевич сегодня на круглом столе во время выставки "Турбизнес", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя Минспорта, изменения в законодательство назрели в том числе на фоне ситуации с аннуляцией путевок российском компании "Натали Турс" и случаев неисполнения обязательств перед туристами, которые покупали путевки с вылетом из Украины.

В частности, предлагается ввести четкое определение, кто является туроператором и кто такой турагент, и, соответственно, разграничить их ответственность перед клиентами. Таким образом, турагент не будет нести ответственность вместо туроператора. "По нашему мнению, если отель или авиаперевозчик не оказал услугу, то за это должен отвечать туроператор, который формирует турпакет, а не турагент", - пояснил Виталий Грицевич.

Одно из предложений - ввести институт финансовой ответственности туроператора. В каком виде этот институт будет работать - тема для дискуссий, сказал Виталий Грицевич. Прорабатываются различные варианты, в том числе создание так называемых гарантийных фондов, страхование ответственности туроператора.

В законе также предлагается прописать, что иностранным туркомпаниям нельзя будет вести деятельность в Беларуси, не зарегистрировав здесь своего юрлица.

Изменения предусмотрены и для реестра субъектов туристической деятельности, который может стать механизмом дополнительной защиты прав туристов, а не просто справочником турфирм. Обсуждается вариант, что недобросовестные турфирмы, грубо нарушающие законодательство, будут исключать из реестра. Основанием для исключения могли бы стать приостановление деятельности или ее неосуществление компанией в течение трех месяцев.

Изменения могут затронуть и работу экскурсоводов, чтобы защитить этот рынок от недобросовестной конкуренции со стороны неаттестованных гидов, в том числе приезжающих из-за границы. Одно из предложений турбизнеса - разрешить экскурсоводам работать по принципу агроусадеб, уплачивая одну базовую величину в год.

Предполагается, что новая редакция закона "О туризме" будет разработана в 2019 году.-0-