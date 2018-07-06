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Минспорт предлагает использовать современные спорткомплексы для проведения уроков физкультуры

Общество 06.07.2018 | 20:56
Сергей Ковальчук и Игорь Карпенко. Фото Министерства спорта и туризма
Сергей Ковальчук и Игорь Карпенко. Фото Министерства спорта и туризма

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает использовать современные спорткомплексы для проведения уроков физкультуры. Речь об этом шла сегодня во время совместного круглого стола с руководством Министерства образования на тему межотраслевого взаимодействия в сфере физической культуры, спорта и туризма, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе обсуждения были затронуты актуальные вопросы развития физической культуры и спорта, способы взаимодействия двух ведомств в этом направлении. "За последнее десятилетие в стране появилось много современных спортивных комплексов. Считаю, что арены, бассейны должны быть более доступны для школьников, учащихся колледжей и студентов вузов. В массовом спорте должно быть сделано все в интересах детей", - отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Минспорт предлагает рассмотреть возможность проведения занятий по физической культуре не только на базе образовательных учреждений, а использовать физкультурно-спортивные сооружения расположенных недалеко от школ современных спорткомплексов (стадионы, ледовые сооружения, плавательные бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы), что позволит сформировать спортивный интерес учащихся.

Министр образования Игорь Карпенко в ходе круглого стола подчеркнул важность сотрудничества ведомств и отметил, что по многим направлениям есть конкретные результаты, но необходимо наладить более тесное сотрудничество двух министерств. "Развитие физической культуры и спорта в системе образования - важный и актуальный вопрос. С Минспорта, как профильным ведомством, необходимо отладить работу той системы, которая уже есть. Учреждения образования в последнее время значительно усилили взаимодействие с крупными федерациям по видам спорта. При помощи Минобразования проведены отборы наиболее одаренных детей в средних школах страны федерацией биатлона, а проект в легкой атлетике "300 талантов для Королевы" и вовсе может служить примером того, как стоит работать с подрастающим поколением", - сказал Игорь Карпенко.

Он привел пример эффективной работы по подготовке спортивного резерва - выступление юных белорусских атлетов на Всемирной гимназиаде школьников в Гренобле в феврале текущего года.

Во время круглого стола также обсуждались вопросы об увеличении количества спортивно-массовых мероприятий в шестой школьный день, межшкольных и межрайонных соревнований по олимпийским видам спорта. Представители двух министерств обсудили совершенствование учебных программ по физической культуре в учреждениях образования с учетом усиления дифференцированного подхода к физическому развитию учащихся. Рассмотрены вопросы продолжения развития системы специализированных учебных классов по спорту, затронуты проблемы развития студенческого спорта.-0-

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Теги
Министерство образования, Министерство спорта и туризма, сотрудничество, школы
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