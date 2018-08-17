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Минспорт рассчитывает, что изменения в закон "О туризме" будут приняты в 2019 году

Общество 17.08.2018 | 12:19
Виталий Грицевич
Виталий Грицевич

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси рассчитывает, что изменения в закон "О туризме" будут приняты в 2019 году. Об этом заявил заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич во время круглого стола "Что и почему нужно менять в сфере туризма" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы постараемся максимально оперативно подготовить законопроект и согласовать его на уровне Совмина. Рассчитываем, что в следующем году он может быть принят и вступит в силу с 1 января 2020 года. Мы сделаем для этого все возможное", - подчеркнул Виталий Грицевич.

Он отметил, что и общественность, и госорганы, и профессиональное сообщество готовы консолидироваться, чтобы максимально быстро выработать изменения в закон "О туризме". "Очень надеемся, что наши законодатели не станут затягивать этот процесс", - добавил заместитель директора Департамента по туризму.

По словам председателя Республиканского союза туристической индустрии (РСТ) Филиппа Гулого, профессиональное туристическое сообщество готово оказывать любую помощь в работе над законопроектом. "Это касается каждого из нас, и чем быстрее это получится сделать, тем лучше будет для всех - для государства, для бизнеса, для потребителя", - убежден он.

Как сообщалось, суть предложений заключается в законодательной дифференциации национальных и иностранных туроператоров, законодательном разделении выездных и въездных туроператоров, туроператоров и турагентств и обязательной сертификации турагентской деятельности. Инициативы также касаются правил работы турагентства с туроператорами, страхования ответственности туроператорской деятельности, индивидуальных финансовых гарантий для выездных туроператоров, деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Корректировка законодательства в сфере туризма обсуждается на фоне тревожных новостей в разгар туристического сезона. Это и проблемы с вылетом белорусских туристов из Киева из-за отмены рейсов бюджетных авиакомпаний, и аннуляция крупнейшим российским туроператором "Натали Турс" около 400 туров, проданных белорусам, и отмена туров в Египет одной из белорусских туркомпаний.-0-

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Теги
законодательство, Министерство спорта и туризма, туризм
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